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08:37 (мск), источник: Volga News

Выходец из Самары покинул правительство Крыма

Дмитрий Кадетов ранее трудился в ОА «Самарская региональная энергетическая корпорация».

Глава Крыма Сергей Аксенов уволил с должности заместителя министра топлива и энергетики республики 29-летнего выходца из Самары Дмитрия Кадетова, сообщает crimea.ria.ru.

Кадетов освобожден от должности 25 июля в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта.

Напомним, Дмитрий Кадетов был назначен на этот пост 25 июля 2016 года. До этого он трудился в ОА «Самарская региональная энергетическая корпорация» в должности помощника гендиректора, а затем начальником юридического отдела.

Примечательно, что бывший гендиректор СамРЭКа и областного Фонда капитального ремонта Андрей Чибисов сейчас занимает пост директора департамента городского хозяйства Севастополя.

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