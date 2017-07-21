Кандидат от РППС готов сдать в облизбирком собранные подписи депутатов

«Папка …с подписями… про которую все спрашивают… некоторые хотели бы иметь, но не у всех получится… пошли сдавать!», — написал он в своем Facebook.
Документы будут проверены избирательной комиссией в течение 10 дней, по итогам будет принято решение о регистрации Сергина либо об отказе в регистрации в качестве кандидата на должность губернатора.
Как ранее писал «УралПолит.Ru», вчера собранные подписи муниципальных депутатов в облизбирком кандидат от ЛДПР Игорь Торощин. Евгений Ройзман, выдвинутый с нарушениями от «Яблока», собрать подписи депутатов не смог и призвал бойкотировать выборы губернатора.
Напомним, кандидаты в губернаторы Свердловской области должны сдать подписи муниципальных депутатов в облизбирком до 18.00 26 июля. Для прохождения муниципального фильтра кандидаты должны собрать от 126 до 132 голосов депутатов.