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09:31 (мск), источник: Publika.md

Сегодня в Кишинев с визитом приезжает премьер Румынии Михай Тудосе

Сегодня в Кишинев с официальным визитом приезжает премьер-министр Румынии Михай Тудосе.

Источник: Publika.md

Он встретится со своим молдавским коллегой Павлом Филипом, затем они проведут совместную пресс-конференцию.

После этого состоится церемония передачи микроавтобусов, которые Молдова получит в дар от румынского правительства. У премьер-министра соседней страны также намечена встреча с председателем парламента Андрианом Канду.

Это первый визит Михая Тудосе в Молдову в качестве главы правительства Румынии. Он вступил в должность в конце прошлого месяца. Румынская пресса пишет, что Михай Тудосе в беседе с председателем Европейского совета Дональдом Туском сообщил о намерении Румынии и дальше поддерживать Молдову на европейском пути.

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