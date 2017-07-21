Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
10 интересных идей для фартука на кухне
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Стрелков рассказал о ПВО ДНР и сбитом малазийском «Боинге»
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Трамп поведал, о чем жалеет после встречи с Путиным – СМИ
Путин вмешался в постройку "Арктики" из-за Украины
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
12Машины смертников «Исламского государства»
12:03 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Новые поступления кандидатов на муниципальные выборы наблюдаются в Иркутской области

24-летний пенсионер, гражданская активистка и член «Клуба публичной политики» решили попробовать свои силы в локальных кампаниях.

Источник: IrkutskMedia.ru

Интересные кандидаты начали выдвигаться на муниципальные выборы в Иркутской области. Так, мэром Жигаловского района решил стать член общественной организации «Клуб публичной политики», 21-летний Никита Недаболюк. На пост главы Маркова баллотируется известная гражданская активистка Любовь Аликина, а мэром Шелехова решил стать 24-летний пенсионер из Усть-Уды Валерий Тетерин. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Избирательной комиссии Иркутской области.

Никита Недаболюк родился 26 июня 1996 года, в настоящее время учится в Иркутском государственном университете. Проживает в Иркутске.

«Любовь Аликина родилась 15 февраля 1960 года. Имеет высшее образование, в настоящее время — пенсионерка. Проживает в Иркутске», — сообщили в Избиркоме.

Валерий Тетерин родился 11 августа 1992 года. Имеет среднее профессиональное образование, является пенсионером. Проживает в поселке Усть-Уда.

Напомним, в Иркутской области на единый день голосования 10 сентября 2017 года запланированы 564 муниципальные кампании.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
В России разрешили оказывать врачебную помощь дистанционно
Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым Поклонники и коллеги пришли в московский Дом кино, чтобы отдать дань памяти выдающемуся артисту
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь