Новые поступления кандидатов на муниципальные выборы наблюдаются в Иркутской области
24-летний пенсионер, гражданская активистка и член «Клуба публичной политики» решили попробовать свои силы в локальных кампаниях.
24-летний пенсионер, гражданская активистка и член «Клуба публичной политики» решили попробовать свои силы в локальных кампаниях.
Интересные кандидаты начали выдвигаться на муниципальные выборы в Иркутской области. Так, мэром Жигаловского района решил стать член общественной организации «Клуб публичной политики», 21-летний Никита Недаболюк. На пост главы Маркова баллотируется известная гражданская активистка Любовь Аликина, а мэром Шелехова решил стать 24-летний пенсионер из
Никита Недаболюк родился 26 июня 1996 года, в настоящее время учится в Иркутском государственном университете. Проживает в Иркутске.
«Любовь Аликина родилась 15 февраля 1960 года. Имеет высшее образование, в настоящее время — пенсионерка. Проживает в Иркутске», — сообщили в Избиркоме.
Валерий Тетерин родился 11 августа 1992 года. Имеет среднее профессиональное образование, является пенсионером. Проживает в поселке
Напомним, в Иркутской области на единый день голосования 10 сентября 2017 года запланированы 564 муниципальные кампании.