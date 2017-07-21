Красноярские депутаты проинспектировали ремонт во дворах Кировского района

Источник: Пресс-служба Администрации города Красноярска

Краевые парламентарии совместно с депутатами красноярского Горсовета, общественниками и экспертами проверили ход ремонта дворов, которые попали в федеральную программу «Городская среда». Во время инспекции народные избранники остались довольны качеством проводимых работ. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В Кировском районе в программу попали 28 придворовых территорий. Ремонтные работы там начались 1 июля. Предусмотрено, что во дворах установят урны, скамейки и ограждения.

«Мы вместе с депутатами и экспертами регулярно выезжаем на места ремонтных работ. Разговариваем с собственниками домов. Мы видим, как активно участвуют люди в этом процессе. Они параллельно работе подрядчиков занимаются благоустройством своего двора, убирают мусор, срезают сухие ветки на деревьях. Озеленяют двор — сами приобретают саженцы: и деревья, и кустарники. Сами всё высаживают. Вот так все вместе мы должны сделать наши дворы современными, уютными, красивыми», — сказал руководитель администрации Кировского района Андрей Шлома.

Депутат Заксобрания Алексей Клешко отметил, что в Красноярском крае на ремонт дворов в рамках этой федеральной программы из бюджетов разных уровней выделено 859 миллионов рублей.