Второй кандидат в свердловские губернаторы представил подписи депутатов

«Им были представлены листы поддержки с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и избранных на муниципальных выборах глав муниципалитетов в поддержку своего выдвижения, а также ряд других необходимых для регистрации документов», — уточняет комиссия.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который также является кандидатом в губернаторы, заявил, что считает муниципальный фильтр непроходимым, и призвал своих сторонников бойкотировать выборы. В четверг Игорь Торощин от ЛДПР представил в избирательную комиссию подписи депутатов для прохождения муниципального фильтра.

По данным облизбиркома, теперь документы будут проверяться в течение 10 дней, после чего ведомство примет решение о регистрации Сергина в качестве кандидата на должность губернатора или отказе ему.

Всего в региональную избирательную комиссию подали документы 10 претендентов: Дмитрий Сергин от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость, Дмитрий Ионин от «Справедливой России», Алексей Парфенов от КПРФ, Евгений Куйвашев от «Единой России», Константин Киселев от Российской экологической партии, Игорь Торощин от ЛДПР, Виктор Костромин от партии «Народ против коррупции», Евгений Ройзман от «Яблока», юрист Иван Волков от партии «Российский общенародный союз», Олеся Красномовец от партии «Патриоты России».