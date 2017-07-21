Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
9 вредных советов загорающим
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
Орлова опубликовала "запретное" фото с Фриске
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Киев просит Россию осудить провозглашение Малороссии – СМИ
«Абсолютно недостаточно»: СМИ о подлодках в ВМФ РФ
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
"Это вызов на бой!": Савченко о неприличном жесте Гройсману
СМИ: ДНР обнаружила запрещенное оружие у ВСУ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
11:20 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Вячеслав Василенко назначен советником губернатора Ростовской области

Бывший замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко назначен советником главы донского региона.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Об этом сообщил Василий Голубев во время рабочего визита в Волгодонский район. Вячеслав Николаевич покинул свой пост заместителя губернатора области в прошлом году в связи с выходом на пенсию. Он является доктором сельскохозяйственных наук, профессором, награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, другими наградами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Неожиданное признание: что сделал Вороненков за две минуты до убийства
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Михалков, Шпица, Пореченков открыли фестиваль в Нижнем Новгороде Церемонию открытия первого киносмотра «Горький fest» посетили звезды российского кино
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь