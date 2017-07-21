Вячеслав Василенко назначен советником губернатора Ростовской области
Бывший замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко назначен советником главы донского региона.
Бывший замгубернатора Ростовской области Вячеслав Василенко назначен советником главы донского региона.
Об этом сообщил Василий Голубев во время рабочего визита в Волгодонский район. Вячеслав Николаевич покинул свой пост заместителя губернатора области в прошлом году в связи с выходом на пенсию. Он является доктором сельскохозяйственных наук, профессором, награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, другими наградами.