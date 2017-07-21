Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Путин нажал новый «ядерный» рычаг против США
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Российских дачников ждут нововведения
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Стрелков рассказал о сбитом малазийском «Боинге» на Донбассе
«Нас водят за нос», — украинский блогер о Крыме
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
ДНР: бойцы Украины открыто отказались сражаться на стороне ВСУ
Лавров проучил журналистку тыкающую ему микрофоном
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
"Это вызов на бой!": Савченко о неприличном жесте Гройсману
СМИ: ДНР обнаружила запрещенное оружие у ВСУ
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
12Машины смертников «Исламского государства»
11:06 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Документ прописывает обязанности для подобных сервисов, в том числе ограничение доступа пользователей к ним и передачу электронных сообщений госорганам.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу в последний день весенней сессии приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий деятельность мессенджеров.

Закон вводит понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов.

Согласно документу, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с их согласия.

«Предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера — без нашего согласия, явно выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут», — сказал, комментируя данный закон, глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В законе также прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путём определения их абонентского номера. Таким образом, исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя мессенджера между организатором сервиса и оператором связи.

Согласно закону, доступ к мессенджерам может быть ограничен только на основании судебного решения.

Вместе с тем мессенджер в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора обязан ограничить возможность осуществления пользователем, указанным в этом требовании, передачи сообщений, содержащих противоправную информацию, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

Читайте также
Законопроект об ответственности соцсетей заново внесут в Госдуму

Закон устанавливает обязанности мессенджера осуществлять идентификацию пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора об идентификации, заключённого мессенджером с оператором, за исключением ряда случаев.

Мессенджер обязан обеспечивать: конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; техническую возможность отказа пользователей мессенджера от получения электронных сообщений от других пользователей; возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ.

Мессенджер также обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям мессенджеров в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ.

Левин также прокомментировал появившиеся в ряде СМИ сообщения о возможном по данному закону запрете отдельным пользователям доступа к мессенджерам.

Вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона. Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется.
Леонид Левин
Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В то же время, он добавил, что операторы мессенджеров должны пресекать распространение противозаконного спама в случае поступления жалоб пользователей в Роскомнадзор. «Еще раз хочу напомнить: единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится, — это штрафы в отношении операторов мессенджеров», — сказал Левин.

Авторами закона выступили заместители председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Мукабенова («Единая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ), а также член комитета Госдумы по экономической политике Олег Николаев («Справедливая Россия»).

Комментарии
3
Кот Баюн
Конституция гарантирует право переписки через Почту России. Хочешь пользоваться публичными серверами, соц. сетями, которые о нас знают абсолютно все, будь готов, что об этом будет знать не только Цукерберг, но и наши соответствующие службы. А так - пишите письма!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Nikolay ✓
- отбирают и в интернете. *
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Nikolay ✓
Скоро в интернет будем заходить по паспорту как в Китае. Правительство решило взять в оборот и интернет. Свобьоду гарантированную конституцией
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Telegram включили в реестр Роскомнадзора
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июня© Ньюстюб
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Siemens приостановит поставки турбин российским госкомпаниям
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
На греческом острове Кос при землетрясении погибли два человека
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Михалков, Шпица, Пореченков открыли фестиваль в Нижнем Новгороде Церемонию открытия первого киносмотра «Горький fest» посетили звезды российского кино
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь