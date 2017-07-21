Госдума приняла закон о регулировании мессенджеров

Источник: РИА "Новости"

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в пятницу в последний день весенней сессии приняла в третьем окончательном чтении закон, регулирующий деятельность мессенджеров.

Закон вводит понятие «мессенджер», а также прописывает обязанности для подобных сервисов.

Согласно документу, сведения об абонентском номере пользователей мессенджера могут передаваться третьим лицам только с их согласия.

«Предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера — без нашего согласия, явно выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут», — сказал, комментируя данный закон, глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин.

В законе также прописывается, что мессенджеры, принадлежащие зарегистрированным в России юридическим лицам или гражданам РФ, вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путём определения их абонентского номера. Таким образом, исключается необходимость заключения договора об идентификации пользователя мессенджера между организатором сервиса и оператором связи.

Согласно закону, доступ к мессенджерам может быть ограничен только на основании судебного решения.

Вместе с тем мессенджер в течение суток с момента получения соответствующего требования Роскомнадзора обязан ограничить возможность осуществления пользователем, указанным в этом требовании, передачи сообщений, содержащих противоправную информацию, а также информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ.

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Закон устанавливает обязанности мессенджера осуществлять идентификацию пользователей по абонентскому номеру оператора на основании договора об идентификации, заключённого мессенджером с оператором, за исключением ряда случаев.

Мессенджер обязан обеспечивать: конфиденциальность передаваемых электронных сообщений; техническую возможность отказа пользователей мессенджера от получения электронных сообщений от других пользователей; возможность передачи электронных сообщений по инициативе госорганов в соответствии с законодательством РФ.

Мессенджер также обязан не допускать передачу электронных сообщений пользователям мессенджеров в случаях и в порядке, которые определены правительством РФ.

Левин также прокомментировал появившиеся в ряде СМИ сообщения о возможном по данному закону запрете отдельным пользователям доступа к мессенджерам.

Вводящееся регулирование предусматривает санкции только в отношении операторов мессенджеров в случае, если они содействуют нарушению закона. Никаких штрафов или прямых запретов в отношении пользователей не планируется. Леонид Левин Глава профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

В то же время, он добавил, что операторы мессенджеров должны пресекать распространение противозаконного спама в случае поступления жалоб пользователей в Роскомнадзор. «Еще раз хочу напомнить: единственный новый вид административного наказания, который сейчас вводится, — это штрафы в отношении операторов мессенджеров», — сказал Левин.