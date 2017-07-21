«Нормальная жизнь общества невозможна без торговли», — Валерий Шанцев
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем работников торговли.
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев направил поздравление с Днем работников торговли.
«Уважаемые друзья! Примите поздравления с Днем работников торговли! Без торговли невозможна нормальная жизнь общества. Если в первые постсоветские годы все мы мечтали о цивилизованной торговле, то в “нулевых”, благодаря достижениям вашей отрасли, забыли слово “дефицит”, а сегодня гордимся вашими успехами», — говорится в поздравлении.
«Торговые предприятия XXI века — эта часть мощной и отлаженной индустрии с современной логистикой и технологиями обслуживания, которая обеспечивает жителей Нижегородской области качественными товарами и высочайшим уровнем услуг. Тем не менее, главным условием развития торговой отрасли
«Желаю всем работникам торговли больших профессиональных успехов! Пусть качество товаров и сервис всегда будут на высоте, а ваши улыбки и доброе отношение привлекают к вам новых покупателей! Здоровья, счастья, благополучия и процветания!» — говорится в поздравлении главы региона.