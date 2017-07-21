«Нормальная жизнь общества невозможна без торговли», — Валерий Шанцев

«Уважаемые друзья! Примите поздравления с Днем работников торговли! Без торговли невозможна нормальная жизнь общества. Если в первые постсоветские годы все мы мечтали о цивилизованной торговле, то в “нулевых”, благодаря достижениям вашей отрасли, забыли слово “дефицит”, а сегодня гордимся вашими успехами», — говорится в поздравлении.

«Торговые предприятия XXI века — эта часть мощной и отлаженной индустрии с современной логистикой и технологиями обслуживания, которая обеспечивает жителей Нижегородской области качественными товарами и высочайшим уровнем услуг. Тем не менее, главным условием развития торговой отрасли все-таки были и остаются люди — настоящие профессионалы, чей труд, опыт и квалификация позволяют расширять ассортимент, внедрять всё самое лучшее, новое и передовое — на благо покупателя», — сказано в поздравлении.