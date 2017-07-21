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11:43 (мск), источник: РИА Новости

Госдума приняла закон о запрете анонимайзеров

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Госдума приняла в третьем, заключительном, чтении законопроект, который запрещает использовать анонимайзеры — технологии обхода блокировки сайтов с запрещенной информацией.

Источник: Reuters

Проект внесли в начале июня депутаты Максим Кудрявцев («Единая Россия»), Николай Рыжак («Справедливая Россия») и Александр Ющенко (КПРФ). Как отмечали авторы документа, сейчас доступ к некоторым сайтам, позволяющим «обходить блокировки», ограничен на основании решений судов, однако использование технологий обхода не запрещено.

Законопроект также запрещает поисковикам показывать на территории России ссылки на заблокированные ресурсы.

Для этого в Госдуме предложили дать владельцам анонимайзеров и операторам поисковиков доступ к реестру запрещенных сайтов Роскомнадзора.

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Подчеркивается, что задача законопроекта — предупредить негативные последствия от использования средств обхода блокировки, в том числе распространение экстремистских материалов и другой запрещенной информации, а также нарушение исключительных прав.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин ранее отмечал, что документ не вводит новые запреты для законопослушных граждан, а лишь не дает использовать сервисы для доступа к запрещенному контенту. Кроме того, в документе сделано исключение для шифрования сетей юридических лиц, использующих эти сервисы в корпоративных целях.

Документ также предполагает отмену реестра блогеров.
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С 1 августа 2014 года в России вступил в силу закон, по которому сайты с посещаемостью более трех тысяч пользователей в сутки должны быть включены в соответствующий реестр, который ведет Роскомнадзор.

По мнению Левина, отмена реестра блогеров — своевременная мера, «так как в связи с развитием технологий она потеряла своё значение».

Сейчас для обхода блокировок сайтов используются различные способы. Так, в прошлом году норвежская Opera Software включила в доступную для всех версию браузера бесплатную функцию VPN — технологию, позволяющую обходить блокировки сайтов и менять IP-адреса.

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