Приморские депутаты просят прокуратуру проверить ДВФУ

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что руководство ДВФУ решило реорганизовать систему учреждений довузовского образования и объединить их в единую структуру под названием МОК (Многопрофильный общеобразовательный комплекс). Эти действия вызвали непонимание и неприятие со стороны как родителей, так и педагогов 8 гимназий, лицеев и колледжей университета. В результате родились десятки обращений в органы власти федерального и регионального уровня, включая Законодательное Собрание.

Как рассказал депутатам председатель профсоюзного комитета работников ДВФУ Анатолий Щербина, — «главные претензии, которые возникли при реорганизации довузовского образования ДВФУ, заключаются в непродуманности проводимых мероприятий во всех смыслах: мотивационных, организационных, структурных». По словам Анатолия Александровича, о существовании приказа от 16 июня 2017 года о создании МОК в профкоме узнали случайно. Содержание этого документа было доведено до руководителей образовательных учреждений 21 июня. Еще через неделю состоялись встречи руководства с трудовыми коллективами, но полного понимания все равно не произошло. 30 июня прошло заседание ученого совета ДВФУ, на котором Анатолий Щербина предложил вынести данный вопрос на обсуждение ученого совета в сентябре. «Не надо было после решения ученого совета вытягивать находящихся в отпусках преподавателей для склонения к заключению новых трудовых договоров в непонятную структуру», — подчеркнул Анатолий Александрович.

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Как признал проректор ДВФУ по учебной и воспитательной работе Андрей Шушин, действительно произошел сбой в доведении информации до педагогического коллектива и родителей, поэтому появились одновременные обращения и в адрес руководства университета и в адрес других структур. Руководством вуза проведен целый ряд встреч с разъяснениями нововведений, а заявителям направлены ответы. В частности, не произойдет повышения стоимости обучения, кроме предусмотренных договорами инфляционных поправок не более чем на 4%. У выпускников МОК и других структурных подразделений в аттестатах, как и прежде, будет стоять запись об окончании ДВФУ. «Никаких оснований говорить о том, что будет свернута деятельность или уменьшится количество обучающихся, нет», — отметил Андрей Шушин.

Но в ситуации с МОКом понятно далеко не все. Как рассказала председатель родительского комитета Евгения Поддубная, — «То, что здесь говорится это красивые слова и формальности. Мы писали письмо и получили такой же формальный ответ. Мы не понимаем как и что будет происходить. Мы уже много выступали и говорили: зачем ломать структуру, которая нашей гимназии приносит достаточно неплохие результаты? И наши дети учатся прекрасно, у на отличные педагоги, подходящие индивидуально к каждому. Наши дети отлично сдают ЕГЭ. Оптимизация (а фактически это реструктуризация), не сокращает административный аппарат, а увеличивает его».

Трудна и проблема с филиалами ДВФУ в Дальнегорске и Дальнереченске, где всерьез поговаривали об их закрытии в связи с прекращением бюджетного набора студентов. Дело в том, что на министерском уровне университету из года в год резко снижают количество так называемых «контрольных цифр приема» на направления среднего профессионального образования. Так, в 2011 году было более 1300 бюджетных мест, на 2018 год запланировано таких мест всего 280. «Это не значит, что университет не хочет эти места получить, но такова политика минобразования», сказал Андрей Шушин, — «Сегодня нет проблем с получением бюджетных мест в профильных филиалах Арсеньевском — авиастроение, Большекаменском по судостроению и судоремонту, Находкинском по нефтепереработке. Все остальное фактически выжигается». Давно не получает ДВФУ бюджетных мест на среднее профессиональное образование в области права, экономики, сервиса, то есть на то, что раньше было развито в Дальнереченском и Дальнегорском филиалах.

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Сейчас руководство ДВФУ ведет диалоги с базовыми предприятиями, которые находятся на территориях, вступили в контакт с органами местной власти. Лично принимает участие в решении проблем губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, который направил письмо в адрес министра образования и науки РФ Ольги Васильевой о выделении дополнительных контрольных цифр приема на программы среднего профессионального образования. «Вопрос непростой, и одному университету его будет сложно решить. Но варианты есть, мы готовы вводить программы повышения квалификации и переподготовки, чтобы удержать филиалы на плаву. Никто не ставит вопрос о закрытии филиалов», — подчеркнул Андрей Шушин.

Как отметил председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр Ролик, — «Вопрос имеет большую социальную значимость не только для детей и педагогов, но и в целом для жителей Приморского края. Потому что те действия по упорядочению штатной структуры ДВФУ, которые затрагивают жителей Приморья в Артеме, Дальнегорске, Дальнереченске, напрямую влияют на состояние социально-политической обстановки, на обеспечение прав и интересов граждан. К сожалению, мы сегодня имеем ситуацию, в которой действия ДВФУ непонятны гражданам. Они вызывают резко негативную отрицательную реакцию. Мы встречаемся с коллективными жалобами, массовыми акциями протеста. В частности, в Артеме этим начинают пользоваться политические оппозиционные силы. И предъявляют претензии уже не к университету, а к власти. Поэтому мы сегодня, как депутаты Законодательного Собрания Приморского края не можем пассивно наблюдать за этим. Я считаю, что мы должны реагировать на эти вещи».

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис предложил принять обращение комитета к прокурору Приморского края с просьбой о проведении проверки законности реорганизационных мероприятий и соблюдении положений Трудового Кодекса, а также обратиться к Законодательному Собранию с целью направления обращения о выделении дополнительных бюджетных мест филиалам ДВФУ в министерство образования и науки РФ. Его предложение депутаты поддержали единогласно.