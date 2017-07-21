Новый мэр Омска Фролов выгонит 1400 чиновников на уборку улиц

Муниципальным служащим исполняющий обязанности мэра Омска Сергеем Фроловым дал поручение принять участие в летнем субботнике. Чиновники будут полоть цветы, убирать мусор и красить ограждения. 1400 сотрудников администрации города будут работать во всех округах. Сам Сергей Фролов будет готовить к открытию «Флоры» Кировского округа сквер героев-авиаторов.

«Акцент завтра будет сделан на уходе за зелеными насаждениями, клумбами и цветниками. Также будем заниматься уборкой мусора, покраской ограждений, очисткой прибордюрной части дорог. Считаю, что муниципальные служащие должны личным примером показывать пример хозяйского отношения к городу. А хороший хозяин обязан уметь работать руками», — сказал и.о. мэра Сергей Фролов.