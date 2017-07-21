Фролов на посту мэра Омска переназначил всех замов кроме Меньшова
Исполняющий обязанности градоначальника сохранил должности за Касьяновой, Парыгиной, Подгорбунских и Асташовым.
Исполняющий обязанности градоначальника сохранил должности за Касьяновой, Парыгиной, Подгорбунских и Асташовым.
Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов принял решение продолжить работу с большинством из действующих заместителей главы города. Как сообщает администрация Омска, сегодня он переназначил на должностях заместителей мэра директоров департаментов Инну Касьянову, Инну Парыгину, Андрея Подгорбунских и Евгения Асташова.
Своей должности лишился только заместитель мэра, управляющий делами администрации города Алексей Меньшов. Как уточняет мэрия, Меньшов уволен в связи с истечением срока трудового договора.