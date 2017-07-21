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13:01 (мск), источник: Om1.ru

Фролов на посту мэра Омска переназначил всех замов кроме Меньшова

Исполняющий обязанности градоначальника сохранил должности за Касьяновой, Парыгиной, Подгорбунских и Асташовым.

Источник: Om1.ru

Исполняющий обязанности мэра Сергей Фролов принял решение продолжить работу с большинством из действующих заместителей главы города. Как сообщает администрация Омска, сегодня он переназначил на должностях заместителей мэра директоров департаментов Инну Касьянову, Инну Парыгину, Андрея Подгорбунских и Евгения Асташова.

Своей должности лишился только заместитель мэра, управляющий делами администрации города Алексей Меньшов. Как уточняет мэрия, Меньшов уволен в связи с истечением срока трудового договора.

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