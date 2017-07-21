Reuters: США запретят своим гражданам путешествовать в КНДР
Два туристических агентства, которые осуществляют туры в Северную Корею, заявили, что правительство США вскоре запретит своим гражданам путешествовать в эту страну, передает Reuters.
Два туристических агентства, которые осуществляют туры в Северную Корею, заявили, что правительство США вскоре запретит своим гражданам путешествовать в эту страну, передает Reuters.
Туроператор Koryo Tours сообщил, что запрет будет объявлен 27 июля и вступит в силу через 30 дней. Сроки запрета ему не известны. Другой туроператор Young Pioneer Tours заявил, что он также проинформирован о запрете.
Ранее сообщалось, что Вашингтон может ужесточить санкции против КНДР