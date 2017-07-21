Reuters: США запретят своим гражданам путешествовать в КНДР

Туроператор Koryo Tours сообщил, что запрет будет объявлен 27 июля и вступит в силу через 30 дней. Сроки запрета ему не известны. Другой туроператор Young Pioneer Tours заявил, что он также проинформирован о запрете.

Ранее сообщалось, что Вашингтон может ужесточить санкции против КНДР из-за инцидента с американским студентом Отто Уормбиером. Он был приговорен к 15 годам трудовых лагерей во время туристической поездки в Северную Корею, организованной компанией Young Pioneer Tour. Однако, в тюрьме он впал в кому и провел в ней более года. После освобождения он умер в больнице города Цинциннати.