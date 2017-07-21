Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов
Юристы и помощники президента США Дональда Трампа изучат профессиональные и политические послужные списки следователей, нанятых спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает The New York Times.
Юристы и помощники президента США Дональда Трампа изучат профессиональные и политические послужные списки следователей, нанятых спецпрокурором Робертом Мюллером. Об этом сообщает The New York Times.
Цель соратников президента — дискредитировать расследование, добиться удаления некоторых из его участников или даже уволить самого Мюллера. Для этого они ищут «порочащие сведения» — например, данные об их бывших клиентах или о финансировании ими
Глава государства также дал понять, что намерен жестко реагировать, если Мюллер выйдет за пределы своих полномочий и начнет изучать, например, его личные финансы.
18 мая бывший чиновник Минюста США и