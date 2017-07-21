Юристы Трампа проверят проверяющих Трампа юристов

Источник: AP 2017

Цель соратников президента — дискредитировать расследование, добиться удаления некоторых из его участников или даже уволить самого Мюллера. Для этого они ищут «порочащие сведения» — например, данные об их бывших клиентах или о финансировании ими кандидатов-демократов. Изучаются и отношения Мюллера с его преемником на посту директора ФБР Джеймсом Коми, которого Трамп уволил.

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Глава государства также дал понять, что намерен жестко реагировать, если Мюллер выйдет за пределы своих полномочий и начнет изучать, например, его личные финансы.