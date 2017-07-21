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12:49 (мск), источник: Om1.ru

Двораковский еще ходит на работу в мэрию Омска, передавая дела Фролову

Исполняющий обязанности главы города передал поздравление бизнесменам от экс-градоначальника.

Сегодня, 21 июля, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел первое мероприятие в новом качестве. Он поздравил сотрудников торговли с профессиональным праздником.

Но сделал это креативно, передав поздравление от прежнего мэра Вячеслава Двораковского. Фролов пояснил, что экс-градоначальник еще ходит на работу в городскую администрацию, передавая дела.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

 — Помните, как в 1990-е годы появись первые киоски? Сейчас торговля разнообразна. Предприниматели выполняют свои торговые обязательства в различных сетях. Считаю, что критика, что из города все уежают, лишена оснований. Сегодня утром виделся с Вячеславом Двораковским, он вводит меня в курс дела. И он просил передать вам огромное спасибо. Поздравляю всех с праздником от Вячеслава Двораковского и от себя.

Отметим, что Вячеслав Двораковский сложил полномочия 19 июля. Сергей Фролов будет руководить до конца ноября.

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