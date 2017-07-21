Двораковский еще ходит на работу в мэрию Омска, передавая дела Фролову
Исполняющий обязанности главы города передал поздравление бизнесменам от
Исполняющий обязанности главы города передал поздравление бизнесменам от
Сегодня, 21 июля, исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов провел первое мероприятие в новом качестве. Он поздравил сотрудников торговли с профессиональным праздником.
Но сделал это креативно, передав поздравление от прежнего мэра Вячеслава Двораковского. Фролов пояснил, что
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Помните, как в 1990-е годы появись первые киоски? Сейчас торговля разнообразна. Предприниматели выполняют свои торговые обязательства в различных сетях. Считаю, что критика, что из города все уежают, лишена оснований. Сегодня утром виделся с Вячеславом Двораковским, он вводит меня в курс дела. И он просил передать вам огромное спасибо. Поздравляю всех с праздником от Вячеслава Двораковского и от себя.
Отметим, что Вячеслав Двораковский сложил полномочия 19 июля. Сергей Фролов будет руководить до конца ноября.