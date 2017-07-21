Двораковский еще ходит на работу в мэрию Омска, передавая дела Фролову

— Помните, как в 1990-е годы появись первые киоски? Сейчас торговля разнообразна. Предприниматели выполняют свои торговые обязательства в различных сетях. Считаю, что критика, что из города все уежают, лишена оснований. Сегодня утром виделся с Вячеславом Двораковским, он вводит меня в курс дела. И он просил передать вам огромное спасибо. Поздравляю всех с праздником от Вячеслава Двораковского и от себя.