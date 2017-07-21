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13:01 (мск), источник: СуперОмск

Новоселов поборет африканскую чуму свиней в Омской области

Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов стал руководителем ликвидации биолого-социальной чрезвычайной ситуации.

Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о введении чрезвычайной ситуации на территории Любинского, Омского и Саргатского районов из-за эпидемии африканской чумы свиней.

Будет осуществляться непрерывный контроль, мониторинг и прогнозирование развития возникшей биолого-социальной чрезвычайной ситуации, а также проведена оценка ее социально-экономических последствий.

Даны указания по организации работ, поддержанию общественного порядка, а также привлечению при необходимости общественных организаций и населения к ликвидации последствий ЧС.

Руководить ликвидацией биолого-социальной чрезвычайной ситуации будет первый заместитель губернатора Андрей Новоселов.

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