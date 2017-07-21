Новоселов поборет африканскую чуму свиней в Омской области
Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов стал руководителем ликвидации
Первый заместитель губернатора Омской области Андрей Новоселов стал руководителем ликвидации
Губернатор Омской области Виктор Назаров подписал распоряжение о введении чрезвычайной ситуации на территории Любинского, Омского и Саргатского районов
Будет осуществляться непрерывный контроль, мониторинг и прогнозирование развития возникшей
Даны указания по организации работ, поддержанию общественного порядка, а также привлечению при необходимости общественных организаций и населения к ликвидации последствий ЧС.
Руководить ликвидацией