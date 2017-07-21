Додон: силового варианта для Приднестровья быть не должно

«Силового варианта для Приднестровья быть не должно. Я считаю, что проблему нужно решать только путем переговоров, а нам необходимо идти навстречу друг другу. Есть, конечно, у нас “горячие головы”, но их очень мало. Допускаю, их подталкивает кто-то с Запада, чтобы здесь появилась еще одна горячая точка. Я всегда был и буду категорически против подобного сценария», — сказал Додон в интервью газете «Известия».