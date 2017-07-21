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13:52 (мск), источник: Publika.md

Парламент принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья

Заявление о необходимости вывода российских войск из Молдовы принял парламент.

Источник: Publika.md

Приурочили это к 25-й годовщине подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта.

За проголосовал 61 депутат. Социалисты покинули зал заседаний, назвав заявление провокацией. Говорится в документе, что нахождение российских войск в Приднестровье — это прямое нарушение Конституции и угроза национальной и региональной безопасности.

Посредников и наблюдателей формата 5+2 просят немедленно начать переговоры о замене миротворцев международной гражданской миссией.

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