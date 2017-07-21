Парламент принял заявление о необходимости вывода российских войск из Приднестровья
Заявление о необходимости вывода российских войск из Молдовы принял парламент.
Заявление о необходимости вывода российских войск из Молдовы принял парламент.
Приурочили это к 25-й годовщине подписания соглашения о мирном урегулировании конфликта.
За проголосовал 61 депутат. Социалисты покинули зал заседаний, назвав заявление провокацией. Говорится в документе, что нахождение российских войск в Приднестровье — это прямое нарушение Конституции и угроза национальной и региональной безопасности.
Посредников и наблюдателей формата 5+2 просят немедленно начать переговоры о замене миротворцев международной гражданской миссией.