Избирком Екатеринбурга попросил прокуратуру проверить призывы о бойкоте выборов

Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Екатеринбурга попросила прокуратуру проверить законность призывов к бойкотированию выборов губернатора Свердловской области. Об этом сообщил в пятницу ТАСС председатель горизбиркома Илья Захаров.

«Состоялось заседание рабочей группы администрации Екатеринбурга по подготовке и проведению выборов губернатора Свердловской области с участием председателя облизбиркома Валерия Чайникова, представителей прокуратуры, УМВД. Был поднят вопрос о том, что есть призывы бойкотировать выборы. Мы обратились к силовым структурам, чтобы они этот вопрос взяли себе на заметку, являются ли такие призывы нарушением законодательства», — сказал Захаров.

По его словам, речь, в частности, шла о призывах мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана бойкотировать выборы. «С формальной точки зрения такие призывы не нарушают законодательство, но могут повлиять на явку избирателей», — уточнил собеседник агентства.

Захаров отметил, что избирком Екатеринбурга не планирует направлять в прокуратуру письменное обращение. «Я считаю, что вполне достаточно, что такое обращение прозвучало устно в ходе заседания представительной рабочей группы», — пояснил он.