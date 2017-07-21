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13:38 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Татарстане может появиться собственное производство виски

Президент РТ обсудил сотрудничество с руководством мирового производителя алкоголя Pernod Ricard Rouss.

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с управляющим директором одного из крупнейших мировых производителей алкоголя Pernod Ricard Rouss Филиппом Кутэном. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В ней также принял участие генеральный директор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече были подняты вопросы сотрудничества, в частности относительно расширения поставок продукции Pernod Ricard в республике и о совместных проектах компании с АО «Татспиртпром». Татарстанская компания планирует закупать висковый спирт в Шотландии для производства новых продуктов, а также выпускать ликеро-водочную продукцию по заказу Pernod Ricard.

Отметим, что сейчас АО «Татспиртпром» производит алкоголь на основе коньячных спиртов завода «Арарат», входящего в структуру Pernod Ricard. Также татарстанское предприятие выступает в качестве дистрибутора продукции компании.

Комментарии
1
Comp Kamerad Hackerov
)) Ух ты, вот это новость, а Минздрав и депутатский корпус разрешат энтот напиток для здоровья продавать по выходным дням, или будет на первых порах дефицит которого хватит только на реализацию в будние дни ?))
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