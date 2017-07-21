В Татарстане может появиться собственное производство виски

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился сегодня с управляющим директором одного из крупнейших мировых производителей алкоголя Pernod Ricard Rouss Филиппом Кутэном. Встреча прошла в Доме Правительства РТ. В ней также принял участие генеральный директор АО «Татспиртпром» Ирек Миннахметов, сообщает пресс-служба Президента РТ.

На встрече были подняты вопросы сотрудничества, в частности относительно расширения поставок продукции Pernod Ricard в республике и о совместных проектах компании с АО «Татспиртпром». Татарстанская компания планирует закупать висковый спирт в Шотландии для производства новых продуктов, а также выпускать ликеро-водочную продукцию по заказу Pernod Ricard.