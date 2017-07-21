Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан

Так, жительница поселка Управленческий Юлия Брюзгина на личной встрече с Олегом Фурсовым рассказала о проблемах, волнующих жителей ул. Карагандинской. По словам женщины, дорожное покрытие этой улицы находится в удовлетворительном состоянии, а вот подъездные пути практически отсутствуют.

Олег Фурсов поручил администрации Красноглинского района в кратчайшие сроки благоустроить подъездные пути, отсыпав их гранулятом. Также глава отметил, что эта мера носит временный характер.

«Состояние улично-дорожной сети — одна из тем, которая волнует региональные и городские власти в первую очередь. Мы много усилий прикладываем для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Например, если в 2012 году в городе всего 11% дорог соответствовали нормативам, то сейчас это число возросло до 60%. Безусловно, в первую очередь благоустраиваются основные улицы и магистрали, но и очередь дойдет и до дорог частного сектора», — подчеркнул Олег Фурсов.

Также по словам женщины, жители испытывают неудобство из-за постоянного скопления воды на окрестных дорогах. Они отмечают, что потоки воды зачастую исходят с территории дорожного участка МП «Благоустройство». В связи с этим Олег Фурсов дал поручение разобраться с ситуацией в филиале предприятия, а районной администрации — отладить систему водоотведения.

Ирина Прокофьева обратилась к главе с вопросом о транспортном сообщении между автостанцией «Аврора» и поселком Сухая Самарка. Жительница рассказала Олегу Фурсову о том, что в последнее время возникли перебои в работе муниципального общественного транспорта.

К примеру, автобус № 26, следующий по одному из самых востребованных у жителей поселка маршрутов, ходит с интервалом в 40 минут. Кроме того, Ирина Прокофьева отметила, что частный общественный транспорт ходит значительно чаще. Жителям приходится пользоваться им, оплачивая проезд наличными, а не транспортной картой, что приносит дополнительные расходы.

Представитель департамента транспорта пояснил, что автобусы ходят по прежнему графику, но в час-пик происходит отставание из-за заторов перед Южным мостом, на котором сейчас ведутся ремонтные работы.