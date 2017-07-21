Глава Самары Олег Фурсов провел личный прием граждан

Так, жительница поселка Управленческий Юлия Брюзгина на личной встрече с Олегом Фурсовым рассказала о проблемах, волнующих жителей ул. Карагандинской. По словам женщины, дорожное покрытие этой улицы находится в удовлетворительном состоянии, а вот подъездные пути практически отсутствуют.
Олег Фурсов поручил администрации Красноглинского района в кратчайшие сроки благоустроить подъездные пути, отсыпав их гранулятом. Также глава отметил, что эта мера носит временный характер.
«Состояние улично-дорожной сети — одна из тем, которая волнует региональные и городские власти в первую очередь. Мы много усилий прикладываем для того, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Например, если в 2012 году в городе всего 11% дорог соответствовали нормативам, то сейчас это число возросло до 60%. Безусловно, в первую очередь благоустраиваются основные улицы и магистрали, но и очередь дойдет и до дорог частного сектора», — подчеркнул Олег Фурсов.
Также по словам женщины, жители испытывают неудобство из-за постоянного скопления воды на окрестных дорогах. Они отмечают, что потоки воды зачастую исходят с территории дорожного участка МП «Благоустройство». В связи с этим Олег Фурсов дал поручение разобраться с ситуацией в филиале предприятия, а районной администрации — отладить систему водоотведения.
Ирина Прокофьева обратилась к главе с вопросом о транспортном сообщении между автостанцией «Аврора» и поселком Сухая Самарка. Жительница рассказала Олегу Фурсову о том, что в последнее время возникли перебои в работе муниципального общественного транспорта.
К примеру, автобус № 26, следующий по одному из самых востребованных у жителей поселка маршрутов, ходит с интервалом в 40 минут. Кроме того, Ирина Прокофьева отметила, что частный общественный транспорт ходит значительно чаще. Жителям приходится пользоваться им, оплачивая проезд наличными, а не транспортной картой, что приносит дополнительные расходы.
Представитель департамента транспорта пояснил, что автобусы ходят по прежнему графику, но в час-пик происходит отставание из-за заторов перед Южным мостом, на котором сейчас ведутся ремонтные работы.
Олег Фурсов поручил рассмотреть возможность запуска дополнительного муниципального транспорта на период ремонта Южного моста. Также глава Самары поручил изучить возможность перевода части коммерческих автобусов в категорию льготных.
Кроме того, Олег Фурсов поручил главе администрации Куйбышевского района Александру Моргуну рассмотреть просьбу жителей о создании пешеходной зоны вдоль улицы Уральской, Южного и Новокуйбышевского шоссе.