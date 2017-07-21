Президент РТ призвал пристальнее контролировать качество ремонта дорог
На федеральной трассе М7 «Волга» ремонтные работы завершены на 48 процентов.
На федеральной трассе М7 «Волга» ремонтные работы завершены на 48 процентов.
(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства состоялось совещание, на котором Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов призвал усилить контроль качества ремонта дорог. Об этом сообщает
На видеоконференции со всеми муниципальными районами республики Рустам Минниханов призвал дорожников обратить особое внимание на дорогу, ведущую к аэропорту Казани, которая, несмотря на недавний ремонт, имеет замечания по качеству — на ней образуется колейность.
«Я прошу усилить контроль и жестко проверять качество, в том числе и по федеральным трассам», — сказал Президент РТ. Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ он поручил повысить требования к подрядчикам и вовремя требовать устранения недостатков.
Как отметил начальник Инспекции государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов, на данный момент были проведены выездные проверки уличной дорожной сети Набережных Челнов, Казани, Мензелинского и Лаишевского муниципальных районов. Нарушения выявлены на проспекте Московский в Набережных Челнах, а также на мосту через реку Мензеля в селе Топасево Мензелинского района.
На данный момент продолжаются ремонтные работы дороги на федеральной трассе М7 «Волга». Сейчас уже завершено 48 процентов работ, динамика за неделю составляет 4 процента.