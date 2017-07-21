Президент РТ призвал пристальнее контролировать качество ремонта дорог

(Казань, 21 июля, «Татар-информ»). Сегодня в Доме Правительства состоялось совещание, на котором Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов призвал усилить контроль качества ремонта дорог. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

На видеоконференции со всеми муниципальными районами республики Рустам Минниханов призвал дорожников обратить особое внимание на дорогу, ведущую к аэропорту Казани, которая, несмотря на недавний ремонт, имеет замечания по качеству — на ней образуется колейность.

«Я прошу усилить контроль и жестко проверять качество, в том числе и по федеральным трассам», — сказал Президент РТ. Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ он поручил повысить требования к подрядчикам и вовремя требовать устранения недостатков.

Как отметил начальник Инспекции государственного строительного надзора РТ Василий Кудряшов, на данный момент были проведены выездные проверки уличной дорожной сети Набережных Челнов, Казани, Мензелинского и Лаишевского муниципальных районов. Нарушения выявлены на проспекте Московский в Набережных Челнах, а также на мосту через реку Мензеля в селе Топасево Мензелинского района.