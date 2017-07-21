В Крыму назвали шантажом и давлением на Россию ситуацию с турбинами Siemens
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости, Виктор Лященко. Член комитета Госдумы РФ по энергетике, бывший первый
Siemens в пятницу заявил, что все четыре газотурбинные установки, предназначавшиеся для проекта в Тамани, незаконно были перемещены в Крым. В связи с этим компания объявила о временном прекращении поставок энергооборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании.
«Это даже слышать смешно. Я не знаю, для чего раздувается эта истерия вокруг турбин, которые технологически наша страна сама производит.
По его мнению, разговоры вокруг турбин давно пора прекратить, так как страной производителем является Россия. «Мы космическая держава и в состоянии самостоятельно произвести высокоэффективные газовые турбины. Поэтому все это целенаправленное давление на нашу страну, на полуостров, на жителей Крыма», — подчеркнул депутат.
«К сожалению, на лицо очередной шантаж и давление на нашу страну», — подчеркнул он.
Депутат отметил, что вызывает недоумение ситуация, когда западный политикум уделяет столь пристальное внимание крымским турбинам и полностью дистанцировался, когда Украина обесточила Крым в ноябре 2015 года, устроив энергетическую блокаду. «Мы так и не дождались от них осудительных заявлений в адрес Украины, что идет геноцид, издевательство, попрание всех мыслимых и немыслимых норм международного права, общечеловеческих норм и морали», — подчеркнул Шеремет.