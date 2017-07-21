В Крыму назвали шантажом и давлением на Россию ситуацию с турбинами Siemens

Источник: РИА "Новости"

Siemens в пятницу заявил, что все четыре газотурбинные установки, предназначавшиеся для проекта в Тамани, незаконно были перемещены в Крым. В связи с этим компания объявила о временном прекращении поставок энергооборудования по действующим контрактам российским компаниям, подконтрольным государству. Siemens также разорвет лицензионные соглашения с российскими компаниями по поставкам оборудования для электростанций, говорилось в заявлении компании.

«Это даже слышать смешно. Я не знаю, для чего раздувается эта истерия вокруг турбин, которые технологически наша страна сама производит. Кому-то, видимо, интересно в очередной раз привлечь внимание к нашему полуострову. Тут даже прецедента нет для Siemens. Как они могут забирать то оборудование, которое произведено у нас в стране. Я официально говорю, что турбины, поставленные в Крым, имеют российские корни, а не немецкие, как по слухам пишут некоторые СМИ», — сказал РИА Новости Шеремет.

По его мнению, разговоры вокруг турбин давно пора прекратить, так как страной производителем является Россия. «Мы космическая держава и в состоянии самостоятельно произвести высокоэффективные газовые турбины. Поэтому все это целенаправленное давление на нашу страну, на полуостров, на жителей Крыма», — подчеркнул депутат.

Шеремет считает, что позиция Siemens продиктована внешним давлением, которое на нее оказывают недоброжелатели России на Западе.

«К сожалению, на лицо очередной шантаж и давление на нашу страну», — подчеркнул он.