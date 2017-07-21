Бывшему главному архитектору Воронежа Антону Шевелеву вновь продлили домашний арест

В четверг, 20 июля, Ленинский райсуд Воронежа вновь рассмотрел громкое дело бывшего главного архитектора Воронежа Антона Шевелева.
Антона Шевелева задержали по подозрению во взяточничестве еще 24 января 2017 года. По версии следователей, главный архитектор города в 2016 году частями получил от бизнесмена взятку в полмиллиона рублей. Предполагают, что деньги были частью вознаграждения за согласования стройки дома на набережной.
Бывший главный архитектор теперь вспоминается воронежцами при фразе «архитектурный бандитизм». Этот термин вошел в обиход с легкой руки губернатора, который накануне задержания Антона Шевелева возмутился «архитектурным бандитизмом» в Воронеже.
Чиновника поместили под домашний арест 25 января этого года. А уже на следующий день он написал заявление и покинул должность. Позже сообщалось, что в деле бывшего главного архитектора появилось еще несколько эпизодов получения взяток.
Напомним, что новым главным архитектором Воронежа стала Любовь Подшивалова. Она до этого руководила проектными институтами ОАО «Воронежпроект» и ООО «Воронежпроект-2».
Правда, сообщалось, что у нового главного архитектора города нет архитектурного образования. Но мэр Воронежа Александр Гусев пояснял, что на эту должность искали грамотного и сильного организатора.