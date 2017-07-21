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13:41 (мск), источник: Новости Воронежа

Бывшему главному архитектору Воронежа Антону Шевелеву вновь продлили домашний арест

Экс-чиновник будет находиться дома до 23 августа.

Источник: Новости Воронежа

В четверг, 20 июля, Ленинский райсуд Воронежа вновь рассмотрел громкое дело бывшего главного архитектора Воронежа Антона Шевелева. Экс-чиновнику снова продлили арест — теперь до 23 августа.

Антона Шевелева задержали по подозрению во взяточничестве еще 24 января 2017 года. По версии следователей, главный архитектор города в 2016 году частями получил от бизнесмена взятку в полмиллиона рублей. Предполагают, что деньги были частью вознаграждения за согласования стройки дома на набережной.

Бывший главный архитектор теперь вспоминается воронежцами при фразе «архитектурный бандитизм». Этот термин вошел в обиход с легкой руки губернатора, который накануне задержания Антона Шевелева возмутился «архитектурным бандитизмом» в Воронеже.

Чиновника поместили под домашний арест 25 января этого года. А уже на следующий день он написал заявление и покинул должность. Позже сообщалось, что в деле бывшего главного архитектора появилось еще несколько эпизодов получения взяток.

Напомним, что новым главным архитектором Воронежа стала Любовь Подшивалова. Она до этого руководила проектными институтами ОАО «Воронежпроект» и ООО «Воронежпроект-2».

Правда, сообщалось, что у нового главного архитектора города нет архитектурного образования. Но мэр Воронежа Александр Гусев пояснял, что на эту должность искали грамотного и сильного организатора.

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