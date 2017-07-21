Воронежский губернатор провел 2 рабочие встречи в Москве

Источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев провел две рабочих встречи в Москве в четверг, 20 июля. Глава региона обсудил вопросы развития области и страны с зампредседателя правительства России Дмитрием Козаком и с председателем Совета Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексеем Кудриным.

Алексей Гордеев обсудил с Дмитрием Козаком вопросы регионального развития, а также проблемы межбюджетных отношений. Речь также шла о необходимости взаимодействия и координации действий регионов на макроуровне. Собеседники отметили, что сложившаяся ассимметрия развития субъектов РФ требует выравнивания их бюджетной обеспеченности.

С Алексеем Кудриным губернатор поговорил о разделе Стратегии развития России «Пространственное развитие». Это направление курирует подгруппа экономического совета при президенте России, которую возглавляет Алексей Гордеев. В частности, речь шла о двух проектах, касающихся региональной и городской политики.