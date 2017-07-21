Порошенко: развитие отношений с Беларусью в числе важнейших приоритетов для Украины

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21 июля, Киев /Владимир Матвеев — БЕЛТА/. Развитие отношений с Беларусью в числе важнейших приоритетов для Украины. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко сегодня на переговорах в расширенном составе с главой белорусского государства Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

«Убежден, что развитие тесных отношений с соседними странами, в первую очередь с Беларусью, для нас остается важнейшим приоритетом», — заявил глава украинского государства.

По его словам, реализация потенциала в сотрудничестве Беларуси и Украины очень важна. «Сегодня вы осуществляете очень важный официальный визит в Украину, который призван упрочить узы дружбы и сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул Петр Порошенко.

Он также отметил продуктивный характер прошлой встречи лидеров двух стран, которая состоялась в апреле нынешнего года. В настоящее время достигнутые договоренности последовательно и успешно реализуются.

«Как вы уже сказали, только количество подписанных контрактов сегодня на бизнес-форуме окупило наши визиты. Поэтому, хотя нашу дружбу невозможно измерить деньгами, очень важно, чтобы наши страны на основе взаимовыгодного сотрудничества получали конкретные результаты», — сказал Президент Украины.

Глава украинского государства также предложил во время нынешних переговоров не сбавлять темпа и наметить принципиальную дорожную карту развития двустороннего сотрудничества по всем вопросам, поставить соответствующие задачи.

Петр Порошенко, обращаясь к Александру Лукашенко, заявил, что Президент Беларуси на украинской земле всегда желанный гость.

«Я уверен, что в Украине вас знают как государственного деятеля, нацеленного на максимально эффективный и конкретный результат», — подчеркнул Президент Украины.