Кандидаты в СФ от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов

Источник: РИА Новости

Ранее со ссылкой на источник в Совфеде сообщалось, что по итогам сентябрьских региональных выборов как минимум девять сенаторов покинут Совет Федерации. Среди них бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов и Владимир Харламов — от Краснодарского края.

«У нас есть действующие члены Совета Федерации: Владимир Харламов и Алексей Кондратенко. Новые кандидаты будут выдвинуты, как только будет сформирован депутатский корпус — после выборов. Из этого состава и будут выдвигаться кандидаты в сенаторы», — пояснили в реготделении.