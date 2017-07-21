Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Лукашенко сделал предложение Порошенко, касающееся Донбасса
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Куда уехать, чтобы получить бесплатное жильеО жилье за границей мечтают многие, а позволить его себе могут только отдельные счастливчики. Но есть страны, где крышу над головой можно получить практически бесплатно
Шепелев возвращается на «Первый канал» с новым шоу о правде
Шарлиз Терон на премьере «Взрывной блондинки»
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
СМИ: Марина Александрова показала мужа и детей
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Безопасный отпуск: мифы о венерических болезнях
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
14События недели в фотографиях
16:50 (мск), источник: РИА Новости

Кандидаты в СФ от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов, по итогам которых будет сформирован новый депутатский корпус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения «Единой России».

Источник: РИА Новости

Ранее со ссылкой на источник в Совфеде сообщалось, что по итогам сентябрьских региональных выборов как минимум девять сенаторов покинут Совет Федерации. Среди них бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов и Владимир Харламов — от Краснодарского края.

«У нас есть действующие члены Совета Федерации: Владимир Харламов и Алексей Кондратенко. Новые кандидаты будут выдвинуты, как только будет сформирован депутатский корпус — после выборов. Из этого состава и будут выдвигаться кандидаты в сенаторы», — пояснили в реготделении.

В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, на Кубани пройдут выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
То, что показали Т-50 на МАКСе, вводит в 'состояние ступора'. Мнение
Почему Литва в панике. Европе угрожает эпидемия правды из России
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
10 интересных идей для фартука на кухне
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Московские квартиры стали рекордно доступными
Стали известны первые участки для реновации
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь