Парламент Беларуси готовит заявление по сносу памятников в Польше
Комиссия по Международным делам Палаты представителей поддержала инициативу
Комиссия по Международным делам Палаты представителей поддержала инициативу
МИНСК, 21 июл — Sputnik. Белорусский парламент готовит заявление с осуждением сноса советских памятников в Польше, сообщил в пятницу первый заместитель председателя
В начале недели президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, предусматривающем снос советских памятников в стране — в том числе и воинам времен Великой Отечественной войны.
Решение властей Польши по сносу советских памятников ранее осуждал МИД Беларуси. Негативно отнеслись к нему и некоторые белорусские политики.
«Убеждены, что сносить памятники не только аморально, бессовестно, но и глупо! Особо цинично это и потому, что еще живы ветераны Великой Отечественной войны. Недопустимо переписывать историю, стирать память о Великой Победе и о тех, кто отдал жизнь, чтобы мир освободить от нацизма. Для Беларуси это особенно актуально — ведь миллионы наших граждан погибли, в том числе и для того, чтобы Европа была свободной», — заявил накануне зампред ЛДПБ Олег Гайдукевич.
Уже в пятницу стало известно, что комиссия по международным делам парламента Беларуси поддержала инициативу ЛДПБ по заявлению против сноса памятников советским воинам в Польше. «Будет заявление!» — заверил политик.
Ранее Государственная дума России приняла обращение к парламентам стран Европы, ПА ОДКБ, ПАСЕ, Европарламенту. Решение польских властей в Госдуме расценили как «оскорбление памяти воинов, погибших при освобождении Европы от нацизма, жертв Холокоста». Кнессет Израиля также осудил новый закон властей Польши.