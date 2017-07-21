Парламент Беларуси готовит заявление по сносу памятников в Польше

«Убеждены, что сносить памятники не только аморально, бессовестно, но и глупо! Особо цинично это и потому, что еще живы ветераны Великой Отечественной войны. Недопустимо переписывать историю, стирать память о Великой Победе и о тех, кто отдал жизнь, чтобы мир освободить от нацизма. Для Беларуси это особенно актуально — ведь миллионы наших граждан погибли, в том числе и для того, чтобы Европа была свободной», — заявил накануне зампред ЛДПБ Олег Гайдукевич.