Куйвашев поручил усилить работу по выявлению фактов задержек уральцам зарплаты

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, видеообращения позволят жителям даже самых отдаленных населенных пунктов лично обратиться к губернатору и членам правительства.

В настоящее время члены свердловского правительства оперативно проводят прием уральцев, обратившихся на прямую линию с президентом. Папку с обращениями свердловчан во время визита в Екатеринбург в начале июня врио губернатора Евгению Куйвашеву передал лично Владимир Путин.

По итогам их рассмотрения глава региона отметил, что наибольшее число обращений связаны с задержкой зарплат на предприятиях.

«Я вижу необходимость усилить работу по мониторингу экономической и социальной ситуации в регионе, в том числе по своевременному выявлению фактов задержек заработной платы. Органы региональной и муниципальной власти должны более оперативно реагировать на проблемы», — подчеркнул Евгений Куйвашев.