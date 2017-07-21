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15:06 (мск), источник: УралПолит.ру

Куйвашев поручил усилить работу по выявлению фактов задержек уральцам зарплаты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июля, ИА УралПолит.Ru. В Свердловской области ежеквартально будут проводиться единые дни приема граждан в режиме видеоконференции. Сейчас разрабатывается план их проведения.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, видеообращения позволят жителям даже самых отдаленных населенных пунктов лично обратиться к губернатору и членам правительства.

В настоящее время члены свердловского правительства оперативно проводят прием уральцев, обратившихся на прямую линию с президентом. Папку с обращениями свердловчан во время визита в Екатеринбург в начале июня врио губернатора Евгению Куйвашеву передал лично Владимир Путин.

По итогам их рассмотрения глава региона отметил, что наибольшее число обращений связаны с задержкой зарплат на предприятиях.

«Я вижу необходимость усилить работу по мониторингу экономической и социальной ситуации в регионе, в том числе по своевременному выявлению фактов задержек заработной платы. Органы региональной и муниципальной власти должны более оперативно реагировать на проблемы», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

При этом он заметил, что большинство проблем, о которых свердловчане написали Владимиру Путину, могли быть своевременно решены на местах.

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