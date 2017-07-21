Главой Розы стал предприниматель Андрей Власов

Напомним, бывший руководитель поселка Дмитрий Андреев подавал документы на конкурс в главы, но не пришел на последнее заседание, из-за чего его кандидатуру сняли с дальнейшего рассмотрения.

«Андрей Власов настроен на плодотворную работу — как с местными депутатами, так и с районной администрацией. Уже сейчас он готов приступить к изучению всех проблем поселка для дальнейшего их разрешения», — сообщили в администрации района по итогам голосования.