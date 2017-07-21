Начальником управления по инвестициям мэрии Новосибирска стал Максим Останин
НОВОСИБИРСК, 21 июля, ФедералПресс. Максим Останин назначен начальником недавно появившегося управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска.
НОВОСИБИРСК, 21 июля, ФедералПресс. Максим Останин назначен начальником недавно появившегося управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска.
Ранее Останин был руководителем комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. Сам чиновник подтвердил информацию о назначении порталу «КС».
О том, что в администрации Новосибирска появится новое управление, мэр города Анатолий Локоть рассказал 24 мая. Само управление появилось 30 июня. Оно будет заниматься инвестициями, стратегическим планированием и соглашениями о
«ФедералПресс» напоминает, что Новосибирская область получит больше средств на развитие дорог.