Начальником управления по инвестициям мэрии Новосибирска стал Максим Останин

Ранее Останин был руководителем комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. Сам чиновник подтвердил информацию о назначении порталу «КС».

О том, что в администрации Новосибирска появится новое управление, мэр города Анатолий Локоть рассказал 24 мая. Само управление появилось 30 июня. Оно будет заниматься инвестициями, стратегическим планированием и соглашениями о муниципально-частном партнерстве.