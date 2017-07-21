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15:35 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Начальником управления по инвестициям мэрии Новосибирска стал Максим Останин

НОВОСИБИРСК, 21 июля, ФедералПресс. Максим Останин назначен начальником недавно появившегося управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии Новосибирска.

Ранее Останин был руководителем комитета поддержки и развития малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска. Сам чиновник подтвердил информацию о назначении порталу «КС».

О том, что в администрации Новосибирска появится новое управление, мэр города Анатолий Локоть рассказал 24 мая. Само управление появилось 30 июня. Оно будет заниматься инвестициями, стратегическим планированием и соглашениями о муниципально-частном партнерстве.

«ФедералПресс» напоминает, что Новосибирская область получит больше средств на развитие дорог.

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