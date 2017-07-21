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16:21 (мск), источник: Новый Калининград

Герман Греф: в регионе запускаем десятки проектов

«Сбербанк» намерен открыть представительство дочерних предприятий в регионе.

Источник: Reuters

«Сбербанк» совместно с правительством Калининградской области намерен реализовать на территории региона десятки технологических, финансовых и образовательных проектов. Об этом в пятницу во время визита в Калининград заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.

«В течение нескольких часов мы пообщались с главой региона, администрацией области, обо многом удалось договориться по тем вещам, которых не было в протоколе, которые подготовлены к этой встрече. О десятках проектах. Мы — самая крупная IT-компания в России. И наша дочерняя компания, скорее всего, появится в регионе. Есть желание поучаствовать в создании технологического кластера на базе БФУ», — сообщил Герман Греф.

Присутствовавший на встрече врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отметил, что совместно со «Сбербанком» и его дочерним предприятием «Деловая среда» будет запущен крупный образовательный проект.

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