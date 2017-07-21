Герман Греф: в регионе запускаем десятки проектов
«Сбербанк» намерен открыть представительство дочерних предприятий в регионе.
«Сбербанк» намерен открыть представительство дочерних предприятий в регионе.
«Сбербанк» совместно с правительством Калининградской области намерен реализовать на территории региона десятки технологических, финансовых и образовательных проектов. Об этом в пятницу во время визита в Калининград заявил глава «Сбербанка» Герман Греф.
«В течение нескольких часов мы пообщались с главой региона, администрацией области, обо многом удалось договориться по тем вещам, которых не было в протоколе, которые подготовлены к этой встрече. О десятках проектах. Мы — самая крупная
Присутствовавший на встрече врио губернатора Калининградской области Антон Алиханов отметил, что совместно со «Сбербанком» и его дочерним предприятием «Деловая среда» будет запущен крупный образовательный проект.