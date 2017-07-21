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16:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Уволился главный врач Добрянской районной больницы

Главный врач Добрянской центральной районной больницы Игорь Костарев уволился с занимаемой должности.

Как сообщает газета «Зори плюс», он покинул свой пост по собственному желанию, в связи с переездом в Москву. С 17 июля он уже вышел на работу на новом месте.

Обязанности главного врача временно исполняет заместитель главного врача по медицинской части Елена Проскурина. В ближайшее время краевой Минздрав объявит конкурс на замещение вакантной должности.

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