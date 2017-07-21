Уволился главный врач Добрянской районной больницы
Главный врач Добрянской центральной районной больницы Игорь Костарев уволился с занимаемой должности.
Главный врач Добрянской центральной районной больницы Игорь Костарев уволился с занимаемой должности.
Как сообщает газета «Зори плюс», он покинул свой пост по собственному желанию, в связи с переездом в Москву. С 17 июля он уже вышел на работу на новом месте.
Обязанности главного врача временно исполняет заместитель главного врача по медицинской части Елена Проскурина. В ближайшее время краевой Минздрав объявит конкурс на замещение вакантной должности.