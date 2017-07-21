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16:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

На выборы свердловского губернатора заявился новый кандидат

На прохождение муниципального фильтра у него 5 дней.

Избирательная комиссия Среднего Урала приняла документы у кандидата, выдвинутого на выборы главы региона: свердловское отделение «Партии ветеранов России» поддержало Олега Сотникова.

Как пояснил «Уралинформбюро» советник председателя облизбиркома Дмитрий Ветошкин, у новоявленного кандидата остается всего 5 дней, чтобы собрать и подать в комиссию 126 подписей муниципальных депутатов. Прием документов на регистрацию заканчивается в 18.00 26 июля 2017 года.

Всего на текущий момент, помимо Сотникова, на выборы заявились: врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»), депутат Госдумы РФ Игорь Торощин (ЛДПР), депутат регионального Законодательного собрания Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), управляющий директор ПАО «Плюс Банк» Алексей Парфенов (КПРФ), депутаты гордумы Екатеринбурга Константин Киселев («Зеленые») и Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на кресло главы региона претендуют легкоатлетка Олеся Красномовец («Патриоты России»), бывшая воспитательница детского сада Евгения Чудновец («Интернациональная партия России»), председатель «Центра противодействия коррупции в органах государственной власти» Виктор Костромин («Народ против коррупции») и управляющий партнер юридической фирмы «ЮРЛИГА» Иван Волков («Российский общенародный союз»).

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