Мэрия нашла компанию для ремонта дворов в трех районах Воронежа

Источник: Время Воронежа

Стоимость работ в Центральном районе — 35,448 млн рублей, в Ленинском — 40, 564 млн, а в Левобережном — 43,687 млн. Подрядчику предстоит до 20 октября 2017 года благоустроить 69 дворов: 33 двора в Центральном, 19 — в Ленинском, 17 — в Левобережном районах.

ООО «Дорожник» основано в 1998 году в Воронеже. Среди ее заказчиков — управление городского коммунального хозяйства и крупное предприятие ЗАО «Воронежстальмост». В 2016 году «Дорожник» проиграл в нескольких аукционах на ремонт дорог в областных районах. Общая сумма контрактов составляла более 900 млн.

Администрация пока не объявила подрядчика на ремонт дворов в Советском, Коминтерновском и Железнодорожном районах. Электронные аукционы намечены на 24 июля. По данным портала госзакупок, комиссия допустила по две заявки к участию в каждом из трех оставшихся электронных аукционов.

Благоустройство дворов идет по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ей жители многоквартирных домов могли подать заявки на благоустройство своих дворов. Мэрия получила более таких 300 просьб, но решила привести в порядок только 125 дворов в 2017 году. Городская администрация пообещала рассмотреть в 2018 году остальные заявки в приоритетном порядке, если они правильно оформлены. Все планы ремонта должны утверждаться с местными жителями. Но общественники нашли несколько нарушений уже на этом этапе.