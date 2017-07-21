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17:30 (мск), источник: Время Воронежа

Власти Воронежа решили сменить флаги

Заявки принимают до 31 июля, проведение электронного аукциона назначено на 7 августа.

Источник: Время Воронежа

Мэрия Воронежа начала поиски поставщика новых флагов. Администрация готова заплатить 90 тыс. рублей за 32 стяга, следует из материалов госзакупки от 20 июля.

Городским властям нужно 16 флагов Воронежа и столько же российских триколоров. Размер флагов варьируется от 90×35 см до 200×300 см. Материалы для знамен — полиэфирный шелк, сатен, атлас, флажная сетка. Флаги из сатена и атласа должны быть двусторонними, со светопоглощающей прокладкой. Флаги из шелка и сетки — односторонними. Изображения на знаменах нужно нанести красителями, устойчивыми к погодным условиям.

Флаги должны выдерживать силу ветра не менее 25 метров в секунду. Это очень сильный ветер — в перечне опасных природных явлений сильнее ветер сильнее такой скорости считается ураганом. Срок службы в условиях температуры от -30 до +40 при влажности от 45 до 95% — три года.

Заявки принимают до 31 июля, проведение электронного аукциона назначено на 7 августа.

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