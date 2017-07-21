Власти Воронежа решили сменить флаги
Заявки принимают до 31 июля, проведение электронного аукциона назначено на 7 августа.
Заявки принимают до 31 июля, проведение электронного аукциона назначено на 7 августа.
Мэрия Воронежа начала поиски поставщика новых флагов. Администрация готова заплатить 90 тыс. рублей за 32 стяга, следует из материалов госзакупки от 20 июля.
Городским властям нужно 16 флагов Воронежа и столько же российских триколоров. Размер флагов варьируется от 90×35 см до 200×300 см. Материалы для знамен — полиэфирный шелк, сатен, атлас, флажная сетка. Флаги из сатена и атласа должны быть двусторонними, со светопоглощающей прокладкой. Флаги из шелка и сетки — односторонними. Изображения на знаменах нужно нанести красителями, устойчивыми к погодным условиям.
Флаги должны выдерживать силу ветра не менее 25 метров в секунду. Это очень сильный ветер — в перечне опасных природных явлений сильнее ветер сильнее такой скорости считается ураганом. Срок службы в условиях температуры от -30 до +40 при влажности от 45 до 95% — три года.
Заявки принимают до 31 июля, проведение электронного аукциона назначено на 7 августа.