В Башкирии назначили новых судей
Соответствующий указ был подписан 20 июля.
Соответствующий указ был подписан 20 июля.
В Башкирии судейские кресла займут новые судьи. Большая часть назначений касается районных уфимских судов, но грядут изменения и в близлежащих районах республики.
Согласно указу от 20 июля, судьей Демского районного суда Уфы стала Галина Верещак, судьями Иглинского межрайонного суда назначены Алексей Грешняков и Артур Залов, судьей Калининского районного суда Уфы — Фаузия Ибрагимова.
Судьей Кушнаренковского районного суда будет Вероника Благодарова, судьей Октябрьского городского суда назначен Марат Давлетшин — уточнили в