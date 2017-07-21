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16:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии назначили новых судей

Соответствующий указ был подписан 20 июля.

В Башкирии судейские кресла займут новые судьи. Большая часть назначений касается районных уфимских судов, но грядут изменения и в близлежащих районах республики.

Согласно указу от 20 июля, судьей Демского районного суда Уфы стала Галина Верещак, судьями Иглинского межрайонного суда назначены Алексей Грешняков и Артур Залов, судьей Калининского районного суда Уфы — Фаузия Ибрагимова.

Судьей Кушнаренковского районного суда будет Вероника Благодарова, судьей Октябрьского городского суда назначен Марат Давлетшин — уточнили в пресс-службе Верховного суда республики.

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