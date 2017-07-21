Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Экс-министр ДНР сделал заявление о сбитом MH17 над Донбассом
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Куда уехать, чтобы получить бесплатное жильеО жилье за границей мечтают многие, а позволить его себе могут только отдельные счастливчики. Но есть страны, где крышу над головой можно получить практически бесплатно
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Какие БАДы идут нам на пользу, а какие — опустошают кошелек
Петербургского гинеколога наказали за выдуманные беременности
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
14События недели в фотографиях
17:07 (мск), источник: Интерфакс

15 пассажирам взорвавшегося вагона в метро Петербурга отказали в выплатах

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — Комитет по социальной политике Петербурга отказал в выплатах 15 пассажирам поезда метро, в котором 3 апреля произошел взрыв, поскольку экспертизы не подтвердили причинения вреда их здоровью.

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщила пресс-служба комитета в пятницу, всего от пострадавших в теракте поступило 82 заявления на получение выплат и материальной помощи. Право на получение помощи документально доказали 67 человек — им была установлена степень тяжести вреда здоровью.

15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи. Информацией об обращении пострадавших, кому было отказано в выплатах, в судебные инстанции комитет не располагает.
Сообщение Комитета по социальной политике
Читайте также
Трое пострадавших при взрыве в метро Петербурга остаются в больницах

«Вместе с тем, по информации Следственного комитета двое пострадавших обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. После проведения дополнительной экспертизы одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей — решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила», — говорится в сообщении.

По данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в стационарах города продолжают оставаться трое пострадавших при теракте.

Ранее городские СМИ сообщали о случаях отказа в денежных выплатах пострадавшим в метро.

3 апреля в результате взрыва самодельной бомбы в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге погибли 16 человек, в том числе предполагаемый террорист, более 50 человек получили ранения.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Вступили в силу новые правила перевозки детей в автомобиле
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь