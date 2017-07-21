15 пассажирам взорвавшегося вагона в метро Петербурга отказали в выплатах

Источник: Агентство «Москва»

Как сообщила пресс-служба комитета в пятницу, всего от пострадавших в теракте поступило 82 заявления на получение выплат и материальной помощи. Право на получение помощи документально доказали 67 человек — им была установлена степень тяжести вреда здоровью.

15 пострадавшим направлены письма комитета с разъяснениями причин отказа в осуществлении выплат единовременного пособия и материальной помощи. Информацией об обращении пострадавших, кому было отказано в выплатах, в судебные инстанции комитет не располагает. Сообщение Комитета по социальной политике

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«Вместе с тем, по информации Следственного комитета двое пострадавших обратились в бюро судебно-медицинской экспертизы для проведения повторной экспертизы. После проведения дополнительной экспертизы одному пострадавшему была изменена степень тяжести вреда здоровью с легкой степени на средней тяжести, одной пострадавшей — решение не изменено, судебно-медицинская экспертиза повреждений не установила», — говорится в сообщении.

По данным вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной, в стационарах города продолжают оставаться трое пострадавших при теракте.

Ранее городские СМИ сообщали о случаях отказа в денежных выплатах пострадавшим в метро.