Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Лукашенко сделал предложение Порошенко, касающееся Донбасса
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Куда уехать, чтобы получить бесплатное жильеО жилье за границей мечтают многие, а позволить его себе могут только отдельные счастливчики. Но есть страны, где крышу над головой можно получить практически бесплатно
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Назван телеведущий с самым высоким доходом
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser
«Гелик»: 300 000 машин и 38 лет жизни
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
25Юбилей Харрисона Форда
16:41 (мск), источник: RNS

Путин рассказал о своем псевдониме во время учебы в разведшколе

Президент Владимир Путин рассказал детям из центра «Сириус», что во время учебы в разведшколе пользовался псевдонимом «Платов».

Источник: РИА "Новости"

«Я когда в разведшколе учился, у меня был псевдоним Платов, у всех псевдонимы были», — сказал Путин в ходе «Недетского разговора», который транслируется на НТВ.

По словам главы государства, он также «в силу технологической необходимости» пользовался псевдонимами во время работы в СВР.

Он также заметил, что в интернете не надо «прятаться за псевдонимами».

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментарии
9
Николай Будуров
При современных технологиях псевдонимы в интернете- это пустое.Уж лучше прямо озвучить свою мысль- это и есть гражданская позиция.Взгляните на Сытина или на Амнуэля- эти ребята люто ненавидят Родину, не скрывая это- ни жестом, ни словом, ни взглядом.Вспомним песню В.С.Высоцкого"их жизнь сама накажет строго, скажи Серега!"
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Геннадий Воронов
Разведчик ты наш. Расскажи, как вы, КГБ спустили не глядя великую державу? А потом будеш рассказывать
о своих подвигах. Платон ты наш.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Сергей Иванов
Платов превратился в Платон.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Названа причина смерти солиста группы Linkin Park
Эксперты: чем землетрясение в Турции и на Кипре опасно для туристов
Названа причина смерти солиста группы Linkin Park
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как оформить интерьер в стиле минимализм
У должников за услуги ЖКХ предложили изымать квартиры
Россиянам разрешили прописку на дачах
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь