Путин рассказал о своем псевдониме во время учебы в разведшколе
Президент Владимир Путин рассказал детям из центра «Сириус», что во время учебы в разведшколе пользовался псевдонимом «Платов».
Президент Владимир Путин рассказал детям из центра «Сириус», что во время учебы в разведшколе пользовался псевдонимом «Платов».
«Я когда в разведшколе учился, у меня был псевдоним Платов, у всех псевдонимы были», — сказал Путин в ходе «Недетского разговора», который транслируется на НТВ.
По словам главы государства, он также «в силу технологической необходимости» пользовался псевдонимами во время работы в СВР.
Он также заметил, что в интернете не надо «прятаться за псевдонимами».
о своих подвигах. Платон ты наш.