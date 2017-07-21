Конституционный суд не стал рассматривать жалобу о передаче Исаакия

Источник: Комсомольская правда

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Заявители оспаривали положения закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

— КС не принял к рассмотрению жалобу Бориса Вишневского и Павла Шапчица… Не вторгаясь в фактические обстоятельства конкретного дела и не оценивая вынесенные судебные решения, суд тем не менее признал, что оспариваемая норма права граждан не нарушает и они не лишены судебной защиты, — сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Упомянутое положение гласит, что граждане могут обратиться в суд, если считают, что их права нарушены в связи с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения.