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17:40 (мск), источник: Комсомольская правда

Конституционный суд не стал рассматривать жалобу о передаче Исаакия

Инициаторы считают, что их права на доступ к культурным ценностям нарушили.

Источник: Комсомольская правда

Конституционный суд России не принял к рассмотрению жалобу противников передачи Исаакиевского собора РПЦ. Заявители оспаривали положения закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности».

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— КС не принял к рассмотрению жалобу Бориса Вишневского и Павла Шапчица… Не вторгаясь в фактические обстоятельства конкретного дела и не оценивая вынесенные судебные решения, суд тем не менее признал, что оспариваемая норма права граждан не нарушает и они не лишены судебной защиты, — сообщили в пресс-службе Конституционного суда.

Упомянутое положение гласит, что граждане могут обратиться в суд, если считают, что их права нарушены в связи с передачей религиозной организации имущества религиозного назначения.

Напомним, предыдущие попытки отменить решение комитета по имуществу провалились: суды сочли, что документ — лишь предварительный план, поэтому не может нарушать чьи-либо права.

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