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16:51 (мск), источник: РИА Новости

Путин назвал свои три главные ценности в жизни

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что основными ценностями в его жизни являются сама жизнь, любовь и свобода.

Источник: РИА Новости

«Первое — это сама жизнь. Это самая большая ценность. Далее любовь и свобода», — сказал Путин в ходе общения с воспитанниками детского центра «Сириус» в Сочи.

Он отметил, что под каждую из этих позиций можно написать трактаты. По словам российского лидера, над каждой из этих позиций можно думать бесконечно.

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