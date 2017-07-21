Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дональд Трамп: "Сколько раз Россию спасала погода"
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Девушка разделась на встрече Лукашенко и Порошенко
Московские квартиры стали рекордно доступными
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Умер 88-летний Клод Риш
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: Марина Александрова показала мужа и детей
Пугачева показала фото 63-летней Вайкуле без грима
38-летняя Елена Летучая показала фигуру в купальнике (фото)
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Московские квартиры стали рекордно доступными
Россияне смогут снизить расходы на коммуналку
Фоторепортажи
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
14События недели в фотографиях
17:13 (мск), источник: ТАСС

Путин рассказал, как придумал название «Сириус» для детского центра в Сочи

Поскольку задача центра — собирать талантливых и ярких детей, президент вспомнил, придумывая название, что самая яркая звезда на небе — именно Сириус.

Источник: AP 2017

СОЧИ, 21 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимира Путин считает, что проект детского центра «Сириус» складывается удачно, несмотря на существовавшие опасения. Об этом он заявил на встрече с участниками июльской смены этого центра в Сочи.

Глава государства констатировал, что «этот проект придуман не зря, он удается», и в этом заслуга самих ребят.

Путин рассказал о том, как ему пришла идея создания данного образовательного центра на базе олимпийского наследия Сочи. Название — «Сириус» — тоже было придумано президентом, так как этот центр призван собирать талантливых и ярких детей. «Когда я сам себе сказал “яркие”, сразу вспомнил, что самая яркая звезда на небе — это Сириус. Вот такое возникло название, по-моему, удачное», — поделился Путин.

Глава государства, говоря о строительстве центра, отметил, что изначально планировалось использовать олимпийские объекты Сочи в основном для развития спорта. Однако затем было решено также уделить внимание в этой связи науке, образованию и художественному творчеству. «Вот так вот постепенно-постепенно я пришел к выводу о том, что нам нужен комплексный центр», — сказал Путин.

Между тем, по его словам, специалисты предположили тогда, что ничего из этой затеи не выйдет. «Я говорю: а почему не получится? [Отвечают:] а потому что вот эти ваши хоккеисты, если их всех вместе соберете, здоровые такие парни, начнут с того, что набьют морду этим математикам в очках с велосипедиками», — пересказал президент, подчеркнув, что это вызвало у него определенную тревогу. «А потом я поговорил с выдающимися хоккеистами, которыми мы гордимся по праву, и они мне говорят: ничего этого не будет, потому что наши ребята, которые добиваются в спорте хороших результатов, они знают цену победы, цену успеха знают, знают, что нужен и талант, и трудолюбие, и они точно совершенно будут ценить это в других», — сказал глава государства.

Он заключил, что именно так в «Сириусе», по мнению руководства центра, и сложилось.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Путин рассказал, как придумал название "Сириус" для детского центра в Сочи
"Роснефть" заявила, что Siemens не уведомлял о приостановке сотрудничества
Путин рассказал, как придумал название "Сириус" для детского центра в Сочи
Путин назвал свой псевдоним в разведшколе
Госдума запретила анонимайзеры
Директор завода в Нижнем Тагиле заключен под домашний арест
ЦБ разъяснил Генпрокуратуре свою позицию по банку «Югра»
Дочь Немцова просит переквалифицировать дело об убийстве отца
Сборная России выиграла седьмое золото ЧМ по водным видам спорта
Ростуризм сообщил о многочисленных отказах от туров в Грецию
Спорт
Зидан подтвердил, что Роналду останется в «Реале» Роналду перешел в «Реал» в 2009 году из «Манчестер Юнайтед», за который выступал с 2003 года
Авто
Камеры будут штрафовать еще за одно нарушение Первые комплексы фотовидеофиксации, которые будут фиксировать за выезд на трамвайные пути, могут установить в Москве
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Умер 88-летний Клод Риш Стало известно о смерти знаменитого французского актера, снявшегося более чем в 80 фильмах
Недвижимость
Как использовать для хранения место вокруг окна
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Бизнесмены раскупили памятники архитектуры в Петербурге
Леди
Коб – самая модная прическа сезона (фото) Новая стрижка Кейт Миддлтон обещает стать главной сенсацией в мире парикмахерской моды, а сама герцогиня Кембриджская — иконой не только стиля, но и красоты.
Дети
63-летняя Лайма Вайкуле рассказала, почему не стала мамой Певица объяснила, почему у нее нет детей.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь