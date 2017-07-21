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17:59 (мск), источник: Комсомольская правда

Путин поделился на встрече в лагере «Сириус» своим самым ярким впечатлением из детства

Президент РФ Владимир Путин поделился своим самым ярким впечатлением из детства, отвечая на вопросы воспитанников сочинского образовательного лагеря «Сириус».

Источник: РИА "Новости"
У нас в Ленинграде на улице были свои “университеты”. Они быстро учили вежливому отношению к другим.
Владимир Путин

Напомним, в прошлый раз российский лидер с теплотой вспоминал ленинградские улицы, выступая на дискуссионном форуме «Валдай». Тогда президент отметил, что именно они научили его бить первым в случае, если драка неизбежна.

В рамках встречи «Недетский разговор» Владимир Путин отвечает на вопросы восьмисот участников образовательной программы детского центра «Сириус». Ребята из 66 регионов страны в прямом эфире обсудят с президентом интересующие их темы.

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