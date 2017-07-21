Путин поделился на встрече в лагере «Сириус» своим самым ярким впечатлением из детства
Президент РФ Владимир Путин поделился своим самым ярким впечатлением из детства, отвечая на вопросы воспитанников сочинского образовательного лагеря «Сириус».
Президент РФ Владимир Путин поделился своим самым ярким впечатлением из детства, отвечая на вопросы воспитанников сочинского образовательного лагеря «Сириус».
У нас в Ленинграде на улице были свои “университеты”. Они быстро учили вежливому отношению к другим.
Напомним, в прошлый раз российский лидер с теплотой вспоминал ленинградские улицы, выступая на дискуссионном форуме «Валдай». Тогда президент отметил, что именно они научили его бить первым в случае, если драка неизбежна.
В рамках встречи «Недетский разговор» Владимир Путин отвечает на вопросы восьмисот участников образовательной программы детского центра «Сириус». Ребята из 66 регионов страны в прямом эфире обсудят с президентом интересующие их темы.