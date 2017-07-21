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17:45 (мск), источник: Volga News

Николай Меркушкин поставил задачу максимально ускорить строительные и ремонтные работы

В пятницу, 21 июля, губернатор Николай Меркушкин провел рабочую встречу с вице-губернатором Самарской области Александром Фетисовым, заместителем председателя правительства, главой министерства строительства области Александром Баландиным и главой Самары Олегом Фурсовым.

Источник: Volga News

В ходе встречи обсудили подготовку региона к чемпионату мира по футболу, строительство дорог и ход реконструкции знаковых объектов Самары.

Как доложил главе региона Александр Фетисов, в настоящее время начались работы по подготовке территории вокруг стадиона «Самара Арена» к благоустройству — идет подготовка грунта, на территорию завозится песок и щебень. Было отмечено, что темпы работ немного снизились из-за погодных условий, но сейчас они вошли в график.

Также Александр Фетисов рассказал о строительстве улиц Дальняя и Арена. «Здесь работы ведутся с опережением», — отметил вице-губернатор.

Николай Меркушкин дал поручение максимально ускорить работы на прилегающей к стадиону территории. Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находится под ежедневным контролем.

«Работы еще очень много. Летом необходимо максимально выполнить основные работы, особенно земляные и по благоустройству. Все силы должны быть брошены на это», — сказал губернатор. Также глава региона добавил, чтобы не снизить набранные темпы строительства необходимо приглашать подрядчиков из соседних регионов — Саратова и Ульяновска.

Глава региона особо подчеркнул: все проводимые мероприятия и графики выполнения работ должны находится под ежедневным контролем.

Не менее жестко губернатор обозначил сроки окончания строительства нового Речного вокзала. «С 1 июня следующего года он должен начать работу, чтобы во время чемпионата мира по футболу мы могли в полной мере использовать возможности водного транспорта», — резюмировал Николай Меркушкин.

В ходе встречи затронули тему реконструкции знаковых объектов областной столицы — Струковского сада, четвертой очереди набережной, площади Куйбышева, парка Металлургов и других. В частности, Олег Фурсов рассказал, что на главной площади города идут работы в скверах. Здесь заменены коммуникации и подрядчик приступает к укладке тротуарной плитки.

«В воскресенье начнут снимать асфальтовое покрытие на площади», — добавил он. Что касается благоустройства парка Металлургов, то торги городская администрация уже провела.

Глава города также доложил, что ремонт самарских магистралей идет с опережением графика. Почти 50% выделенных на это средств уже освоена — это значительно превышает прошлогодние темпы и объемы.

«Мы в этом году раньше начали дорожные работы и проводятся они более качественно. Я через день инспектирую объекты. Люди работают, опасений нет», — заверил глава Самары.

В ходе совещания обсудили также реализацию государственной программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Губернатор Самарской области жестко поставил задачу министру строительства и главе города в полном объеме выполнить объемы строительства и всех, кто в этом нуждается, обеспечить качественным и комфортным жильем.

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