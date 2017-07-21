Парламент Молдовы решил, как будет выглядеть правительство
Правительство Молдовы «похудеет» — из шестнадцати министерств останется только девять ведомств, а должности
Правительство Молдовы «похудеет» — из шестнадцати министерств останется только девять ведомств, а должности
КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Парламент Молдавии утвердил новую структуру правительства республики.
Таким образом, вместо 16 министерств останется всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Как отметил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, «проект решение о структуре правительства утвержден голосами 54 депутатом (на момент голосования в зале заседаний находились 55 депутатов из 101 — ред.)».
По словам премьера Молдовы Павла Филипа, хотя и создается впечатление, что создаются очень большие министерства, это не создаст проблемы в их работе.
Как отметил глава правительства, на первом этапе новых министров в кабмине не будет, чтобы не столкнуться с блокировкой со стороны президента республики.
Согласно тексту документа, кабмин будет состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей
После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.
Ранее президент республики Игорь Додон утвердил закон о реформе правительства, отметив, что он всегда выступал за уменьшение числа чиновников.