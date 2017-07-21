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18:42 (мск), источник: Sputnik.md

Парламент Молдовы решил, как будет выглядеть правительство

Правительство Молдовы «похудеет» — из шестнадцати министерств останется только девять ведомств, а должности вице-министров будут упразднены, их заменят госсекретари.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 21 июл — Sputnik. Парламент Молдавии утвердил новую структуру правительства республики.

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Таким образом, вместо 16 министерств останется всего девять: министерство экономики и инфраструктуры, министерство финансов, Минюст, министерство иностранных дел и европейской интеграции, МВД, Минобороны, министерство образования, культуры и науки, министерство здравоохранения, труда и социальной защиты, а также министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Как отметил спикер парламента Молдовы Андриан Канду, «проект решение о структуре правительства утвержден голосами 54 депутатом (на момент голосования в зале заседаний находились 55 депутатов из 101 — ред.)».

По словам премьера Молдовы Павла Филипа, хотя и создается впечатление, что создаются очень большие министерства, это не создаст проблемы в их работе.

Как отметил глава правительства, на первом этапе новых министров в кабмине не будет, чтобы не столкнуться с блокировкой со стороны президента республики.

Согласно тексту документа, кабмин будет состоять из премьера, первого замглавы правительства, заместителей премьер-министра, министров и других чиновников. В новом кабмине исчезнут должности заместителей министра, их заменят госсекретари. В документе точно не указано число министерств в новом правительстве, а премьер получит право вносить в парламент предложения по этому вопросу.

После утверждения парламентом списка министерств правительство в течение трех месяцев должно предпринять необходимые для реорганизации структуры органов центральной власти меры, а также представить парламенту предложения по приведению в соответствие действующего законодательства.

Ранее президент республики Игорь Додон утвердил закон о реформе правительства, отметив, что он всегда выступал за уменьшение числа чиновников.

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