МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины

«Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

«Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — заявили в ведомстве.