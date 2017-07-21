МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины
БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ заявил о провале перемирия, введенного на востоке Украины 24 июня, «у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня», говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.
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