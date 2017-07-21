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18:45 (мск), источник: РИА Новости

МИД Германии заявил о провале перемирия на востоке Украины

БЕРЛИН, 21 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. МИД ФРГ заявил о провале перемирия, введенного на востоке Украины 24 июня, «у сторон конфликта нет политической воли к соблюдению долгосрочного прекращения огня», говорится в распространенном в пятницу заявлении ведомства.

Источник: AP 2017

«Согласованное перемирие не выдерживается. Мы по-прежнему наблюдаем многочисленные случаи применения оружия по линии соприкосновения», — говорится в заявлении.

«Мы уже видели несколько попыток ввести перемирие, в недавнем времени — с 24 июня в связи со сбором урожая. После краткого периода сокращения боевых действий следует отметить: видимо, для долгосрочного прекращения огня сторонам конфликта не хватает воли», — заявили в ведомстве.

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