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19:13 (мск), источник: ТАСС

Лавров рассказал о своих впечатлениях от первой встречи с Трампом

Глава МИД заявил, что испытал во время встречи уважение к американскому президенту.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время своей первой встречи с президентом США Дональдом Трампом в мае этого года в Вашингтоне испытал чувство уважения к американскому лидеру. Об этом глава российского дипведомства рассказал в интервью NBC News.

«Чувства, которые я испытывал во время первой встречи с Трампом в Белом доме, были такие же, как во время встречи с [бывшим президентом США Бараком] Обамой или [бывшим президентом США Джорджем] Бушем, — сказал министр. — Это уважение к президенту, который был избран народом Соединенных Штатов».

Это также уважение за все то, что они решились мне сказать, чтобы представить позицию своей страны по тому или иному вопросу, чтобы показать, что, на их взгляд, должно стать центральной темой российско-американских отношений.
Сергей Лавров
Источник: AP 2017

О появлении Меланьи Трамп на встрече президентов в Гамбурге

Лавров не стал раскрывать подробности появления первой леди США Меланьи Трамп на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Гамбурге.

«Наша политическая культура не предполагает обсуждение личных вопросов на публике», — сказал глава российского дипломатического ведомства, отвечая на просьбу американского журналиста подробнее рассказать о появлении Меланьи Трамп на переговорах двух лидеров.

Я понимаю, что вы хотите узнать подробности, но я не буду этого делать.
Сергей Лавров

Ранее госсекретарь Рекс Тиллерсон рассказал журналистам, что первая леди США пыталась уговорить Путина и Трампа завершить их затянувшуюся двустороннюю встречу в Гамбурге.

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