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19:31 (мск), источник: РИА Новости

Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома, сообщили СМИ

ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский. Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер подал в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по кадровым вопросам, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

Источник: AP 2017

По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Как пишет газета, президент просил Спайсера не увольняться, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой".
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Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался объектом нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.

Ранее в феврале администрацию Трампа покинул советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Причиной ухода стал разразившийся в Штатах скандал из-за контактов Флинна с российским послом Сергеем Кисляком — Флинн признал, что предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с главой российской дипмиссии. В Кремле тогда заявляли, что Флинн разговаривал с российским послом, но содержание их беседы было передано неверно.

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