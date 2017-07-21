Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома, сообщили СМИ

Источник: AP 2017

По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.

Как пишет газета, президент просил Спайсера не увольняться, но тот отказался, назвав назначение Скарамуччи "большой ошибкой".

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Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался объектом нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.