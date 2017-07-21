Спайсер подал в отставку с поста пресс-секретаря Белого дома, сообщили СМИ
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский.
ВАШИНГТОН, 21 июл — РИА Новости, Алексей Богдановский.
По ее данным, Спайсер не был согласен с назначением финансиста Энтони Скарамуччи директором Белого дома по коммуникациям.
Спайсер стал публичным лицом администрации с приходом Трампа к власти. Он запомнился многочисленными пикировками с прессой и постоянно оказывался объектом нападок со стороны журналистов. С начала июня Белый дом вместо ежедневных брифингов на камеру стал проводить в основном закрытые брифинги, причем большинство из них вела заместитель Спайсера Сара Сандерс.
Ранее в феврале администрацию Трампа покинул советник по национальной безопасности Майкл Флинн. Причиной ухода стал разразившийся в Штатах скандал