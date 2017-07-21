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22:06 (мск), источник: ТАСС

Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс

Она сменила на этом посту Шона Спайсера.

Источник: AFP 2017

ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/. Пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс, сменившая на этом посту Шона Спайсера.

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Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.

«Прежде всего, я хотел бы объявить официально, что Сара Хакаби-Сандерс будет пресс-секретарем, так что вы можете ее поздравить после», — сказал Скарамуччи репортерам.

Он также заверил, что между ним и руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибэсом, вопреки данным американских СМИ, нет никакой вражды. По выражению Скарамуччи, он и Прибэс близки, «как братья», но между ними порой действительно случаются разногласия.

Комментарии
1
Nikolay ✓
Надеюсь это не такая как Псаки
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