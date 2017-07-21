Новым пресс-секретарем Белого дома назначена Сара Сандерс
Она сменила на этом посту Шона Спайсера.
Она сменила на этом посту Шона Спайсера.
ВАШИНГТОН, 21 июля. /ТАСС/.
Об этом сообщил в пятницу на брифинге для журналистов новый директор по коммуникациям Белого дома Энтони Скарамуччи.
«Прежде всего, я хотел бы объявить официально, что Сара
Он также заверил, что между ним и руководителем аппарата Белого дома Райнсом Прибэсом, вопреки данным американских СМИ, нет никакой вражды. По выражению Скарамуччи, он и Прибэс близки, «как братья», но между ними порой действительно случаются разногласия.